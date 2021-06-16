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Общество16 июня 2021 14:24

Курский перинатальный центр закрывают на дезинфекцию

Беременных будут принимать в БСМП и в четвертой больнице
Яна ШЕЛЕСТ
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С 21 июня по 5 июля Курский областной перинатальный центр будет закрыт н плановую дезинфекцию

С 21 июня по 5 июля Курский областной перинатальный центр будет закрыт н плановую дезинфекцию

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 21 июня по 5 июля Курский областной перинатальный центр будет закрыт н плановую дезинфекцию, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Принимать беременных из группы риска по развитию преждевременных родов с 22 недель и беременных с высокой и средней степенью риска в это время будет родильное отделение БСМП города Курска.

Беременных и рожениц с низкой степенью риска – родильное отделение Курской городской больницы № 4.