Курский перинатальный центр закрывают на дезинфекцию

С 21 июня по 5 июля Курский областной перинатальный центр будет закрыт н плановую дезинфекцию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 21 июня по 5 июля Курский областной перинатальный центр будет закрыт н плановую дезинфекцию, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Принимать беременных из группы риска по развитию преждевременных родов с 22 недель и беременных с высокой и средней степенью риска в это время будет родильное отделение БСМП города Курска.

Беременных и рожениц с низкой степенью риска – родильное отделение Курской городской больницы № 4.