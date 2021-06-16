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Недвижимость16 июня 2021 13:07

17 июня Северо-запад Курска останется без холодной воды

Специалисты проведут неотложные ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас воды

Сделайте необходимый запас воды

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 17 июня с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды в Северо-Западный микрорайон Курска.

Без водоснабжения останутся жители ул. Косухина, ул. Воробьева, пр-та Хрущева (кроме № 16, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42), ул. Мыльникова, четных номеров домов по Майскому Бульвару, пр-ту Энтузиастов, пр-ту Дружбы (№ 22-30), ул. Студенческая 36а, ул. Бойцов 9-й Дивизии 185в, 185ж.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону: 70-06-14.