В Курске в шестой раз отметят День йоги

Всех участников ждет открытое занятие для укрепления здоровья Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курян приглашают выполнить асаны в Международный день йоги, который пройдет 20 июня на стадионе «Трудовые резервы». Вход со стороны южной трибуны. Начало в 10.00.

День йоги в Курске отметят уже в шестой раз. Всех участников ждет открытое занятие для укрепления здоровья и улучшения настроения.

Для тех, кто не сможет прийти, посольство Индии проведет прямую трансляцию Международного дня йоги 20 июня в 10 утра по следующей ссылке https://clck.ru/VXZ2Y.