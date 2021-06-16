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Общество16 июня 2021 12:59

В Курске в шестой раз отметят День йоги

На открытое занятие приглашают всех желающих
Яна ШЕЛЕСТ
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Всех участников ждет открытое занятие для укрепления здоровья

Всех участников ждет открытое занятие для укрепления здоровья

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курян приглашают выполнить асаны в Международный день йоги, который пройдет 20 июня на стадионе «Трудовые резервы». Вход со стороны южной трибуны. Начало в 10.00.

День йоги в Курске отметят уже в шестой раз. Всех участников ждет открытое занятие для укрепления здоровья и улучшения настроения.

Для тех, кто не сможет прийти, посольство Индии проведет прямую трансляцию Международного дня йоги 20 июня в 10 утра по следующей ссылке https://clck.ru/VXZ2Y.