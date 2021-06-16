Еще одна встреча с инициативными группами округа состоится 16 июня в 18.30 в комитете архитектуры

В Курске прошли очередные обсуждения проекта генплана. В Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства собрались инициативные группы жителей Железнодорожного округа.

Жители улиц Стрелецкой, Гунатовской, Малых, Очаковской, а также Цыганского бугра выступили против малоэтажной и среднеэтажной застройки района Междуречья. Предложения о сохранении на этой территории индивидуального жилищного строительства разработчики уже получили.

Представители улиц Стрелецкой, Бочаровской и Стрелецкой Набережной предложили отказаться от планов по реконструкции существующей там автомобильной дороги и строительства автомобильного моста.

Улицы Тимскую и Комсомольскую, а также 1-ую Стрелецкую и Бочаровскую предложено соединить пешеходными мостами. Дорогу, соединяющий улицы Полевую и Энгельса, предложено сделать не четырехполосной (как сейчас обозначено в проекте генплана), а двухполосной.

На улице Малых куряне предложили продумать автомобильную развязку. Дорогу от улицы Пост Кривец до улицы Сонина предлагается сделать односторонней. На Стрелецком озере куряне предложили сделать парковку зону.

Еще одна встреча с инициативными группами округа состоится 16 июня в 18.30 в комитете архитектуры.