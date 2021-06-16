В Курске водитель «Киа» сбил велосипедистку

Водитель двигался со стороны СНТ «Дружба» в направлении улицы Сумской Фото: Яна ШЕЛЕСТ

15 июня примерно в 20.00 41-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» двигался со стороны СНТ «Дружба» в направлении улицы Сумской.

Напротив садового участка № 456 он, по предварительным данным, сбил 31-летнюю велосипедистку, которая ехала со стороны проспекта Клыкова в сторону Парка Солянки.

В результате ДТП девушка получила ранения и была доставлена в четвертую городскую больницу Курска, сообщили в УМВД по Курской области.