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Происшествия16 июня 2021 10:46

В Курске водитель «Киа» сбил велосипедистку

Девушку с травмами доставили в четвертую горбольницу
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель двигался со стороны СНТ «Дружба» в направлении улицы Сумской

Водитель двигался со стороны СНТ «Дружба» в направлении улицы Сумской

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

15 июня примерно в 20.00 41-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» двигался со стороны СНТ «Дружба» в направлении улицы Сумской.

Напротив садового участка № 456 он, по предварительным данным, сбил 31-летнюю велосипедистку, которая ехала со стороны проспекта Клыкова в сторону Парка Солянки.

В результате ДТП девушка получила ранения и была доставлена в четвертую городскую больницу Курска, сообщили в УМВД по Курской области.