2 июля в Курской области пройдет крестный ход

Паломники пройдут от Знаменского собора до Коренной пустыни Фото: Яна ШЕЛЕСТ

2 июля в Курской области пройдет традиционный крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери, сообщили в областной администрации. Паломники пройдут от Знаменского собора до Коренной пустыни.

Однако при ухудшении эпидситуации с коронавирусом мероприятие могут отменить или в его программу внесут изменения.

Программа мероприятия:

7:00 – Божественная литургия в Знаменском мужском монастыре;

09:30 – начало крестного хода до Введенского храма на улице Дубровинского;

11:00 – святыня и автобусы с паломниками движутся на автобусах в Знаменскую церковь в селе Тазово Золотухинского района;

12:00 – переход крестного хода до храма Иоакима и Анны в селе Долгое;

14:30 – вход в Коренную пустынь и молебен перед иконой в соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы.