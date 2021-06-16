Двое курян получили президентские гранты

Победители получат на реализацию своих проектов по 1 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Двое курян получили гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Директор Курского колледжа культуры Алексей Конорев получил грант на создание цикла видеоуроков «Пой, играй, моя жалейка!».

Директор Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева Наталия Шишкова – на создание интернет-энциклопедии о творчестве писателей, которые принимали участие в боевых действиях.

Победители получат на реализацию своих проектов по одному миллиону рублей.