В Курске шестилетняя девочочка выпала из окна

Следственный комитет проводит проверку Фото: предоставлено пресс-службой

Трагедия произошла 13 июня в многоэтажке по улице 50 лет Октября Курска. Здесь из окна четвертого этажа выпала шестилетняя девочка.

Сейчас СК проверяет случившееся.

Выяснилось, что девочка была в квартире вместе со своей матерью. Мать находилась на кухне, девочка играла в комнате, затем она забралась на подоконник, облокотилась на москитную секту и выпала на улицу. Сейчас ребенок находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь, рассказали в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.