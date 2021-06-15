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Происшествия15 июня 2021 18:19

В Курске шестилетняя девочочка выпала из окна

Малышка находится в больнице
Ольга ДАНИЛОВА
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Следственный комитет проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку

Фото: предоставлено пресс-службой

Трагедия произошла 13 июня в многоэтажке по улице 50 лет Октября Курска. Здесь из окна четвертого этажа выпала шестилетняя девочка.

Сейчас СК проверяет случившееся.

Выяснилось, что девочка была в квартире вместе со своей матерью. Мать находилась на кухне, девочка играла в комнате, затем она забралась на подоконник, облокотилась на москитную секту и выпала на улицу. Сейчас ребенок находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь, рассказали в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.