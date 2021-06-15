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Звезды15 июня 2021 17:38

Курян приглашают в парки послушать музыку

Мероприятия проходят в рамках творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В Курске стартовала культурная программа под открытым небом

В Курске стартовала культурная программа под открытым небом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концертно-творческий центр «Звездный» продолжает сезон вечеров живой музыки в рамках городского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» и творческих проектов «Музыкальный парк» и «Субботний вечер».

На этой неделе приглашают:

16 июня - парк Героев Гражданской войны. В программе: струнный квартет (рук. И. Виноходов) и солистка КТЦ «Звездный» Яна Стекачева;

18 июня - парк им. Ф.Э. Дзержинского. В программе: хоровая капелла «Курск» (рук. Олег Рыльцов)

19 июня - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). В программе: ансамбль русской песни «Разгуляй» (рук. заслуженный работник культуры РФ - Марина Сацук)

Начало мероприятий в 18.00.