Курян приглашают в парки послушать музыку

В Курске стартовала культурная программа под открытым небом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концертно-творческий центр «Звездный» продолжает сезон вечеров живой музыки в рамках городского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» и творческих проектов «Музыкальный парк» и «Субботний вечер».

На этой неделе приглашают:

16 июня - парк Героев Гражданской войны. В программе: струнный квартет (рук. И. Виноходов) и солистка КТЦ «Звездный» Яна Стекачева;

18 июня - парк им. Ф.Э. Дзержинского. В программе: хоровая капелла «Курск» (рук. Олег Рыльцов)

19 июня - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). В программе: ансамбль русской песни «Разгуляй» (рук. заслуженный работник культуры РФ - Марина Сацук)

Начало мероприятий в 18.00.