Курян приглашают в парки послушать музыку

В Курске стартовала культурная программа под открытым небом
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концертно-творческий центр «Звездный» продолжает сезон вечеров живой музыки в рамках городского творческого проекта «Курск – 2021. Лето в городе» и творческих проектов «Музыкальный парк» и «Субботний вечер».
На этой неделе приглашают:
16 июня - парк Героев Гражданской войны. В программе: струнный квартет (рук. И. Виноходов) и солистка КТЦ «Звездный» Яна Стекачева;
18 июня - парк им. Ф.Э. Дзержинского. В программе: хоровая капелла «Курск» (рук. Олег Рыльцов)
19 июня - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). В программе: ансамбль русской песни «Разгуляй» (рук. заслуженный работник культуры РФ - Марина Сацук)
Начало мероприятий в 18.00.