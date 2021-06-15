Курская Коренская ярмарка пройдет, если позволит эпидобстановка

На ярмарке можно будет купить изделия мастеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 по 4 июля, если позволит эпидобстановка, в местечке Свобода пройдет юбилейная XX Курская Коренская ярмарка, сообщили в администрации региона. На время проведения Коренской ярмарки будет предусмотрено пять парковок для гостей, на них можно разместить больше 2,5 тысяч автомобилей. В том числе 270 мест предусмотрено для маломобильных граждан.

Самые вместительные парковки для гостей будут расположены вблизи села Долгое. Оттуда до местечка Свобода будут курсировать шаттлы.

Еще пять парковок на 250 мест будет организовано для участников ярмарки, на них для людей с ограниченными возможностями предусмотрено выделить 27 мест. Отдельно создадут места для парковки общественного транспорта.