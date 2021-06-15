Каждый четвертый курянин сделал прививку от ковид

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самый эффективный способ предотвратить заболевание коронавирусом – это вакцинация. Записаться на нее можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) доступна вакцинация без предварительной записи.

Вакцина поставляется регулярно. На минувших выходных поступило 7200 доз «Спутника V». Привить для коллективного иммунитета необходимо не менее 60% населения региона, пока этот показатель в Курской области – 28,3% от плана.