Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды15 июня 2021 17:14

Курян приглашают на киноквартирник

Показ фильма пройдет под открытым небом
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кино под открытым небом становится все более популярным

Кино под открытым небом становится все более популярным

Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 июня в 20.00 в саду Курского кинофонда (ул. Зеленая, 32) курян приглашают посмотреть посмотреть сатирическую комедию Вениамина Дормана «Легкая жизнь» (1964), с участием знаменитых советских актеров: Юрия Яковлева, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Надежды Румянцевой.

Картина подарила массу фраз, которые стали крылатыми. К слову, фраза «Здравствуйте, я ваша тетя!» впервые прозвучала не из уст Александра Калягина в одноименном фильме, её произнесла Фаина Раневская в картине «Легкая жизнь».

Перед показом музыкальным выступлением под гитару порадует Владимир Шведюк.

Записаться на кинопоказ можно по телефону 52-98-20.