Курян приглашают на киноквартирник

Кино под открытым небом становится все более популярным Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 июня в 20.00 в саду Курского кинофонда (ул. Зеленая, 32) курян приглашают посмотреть посмотреть сатирическую комедию Вениамина Дормана «Легкая жизнь» (1964), с участием знаменитых советских актеров: Юрия Яковлева, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Надежды Румянцевой.

Картина подарила массу фраз, которые стали крылатыми. К слову, фраза «Здравствуйте, я ваша тетя!» впервые прозвучала не из уст Александра Калягина в одноименном фильме, её произнесла Фаина Раневская в картине «Легкая жизнь».

Перед показом музыкальным выступлением под гитару порадует Владимир Шведюк.

Записаться на кинопоказ можно по телефону 52-98-20.