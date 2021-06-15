За сутки коронавирус унес жизни четверых курян

Коронавирус унес жизни трех мужчин (41, 62, 71 год) и 91-летней женщины
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались четверо курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни троих мужчин (41, 62, 71 год) и 91-летней женщины.
С начала пандемии в области зарегистрировано 39 382 (+66) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 150 877 человек, полностью завершили вакцинацию – 129 812.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией три курских больницы вновь перепрофилируют под ковидарии.