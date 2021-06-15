За сутки коронавирус унес жизни четверых курян

Коронавирус унес жизни трех мужчин (41, 62, 71 год) и 91-летней женщины Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались четверо курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни троих мужчин (41, 62, 71 год) и 91-летней женщины.

С начала пандемии в области зарегистрировано 39 382 (+66) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 150 877 человек, полностью завершили вакцинацию – 129 812.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией три курских больницы вновь перепрофилируют под ковидарии.