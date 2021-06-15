Спасатели предупреждают курян о жаре, тумане и ливнях

Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 ºС, днем 23-28 °С Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 15 июня и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах град.

Ночью и утром местами туман. Ветер северный, ночью 3-8, днем 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 ºС, днем 23-28 °С.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.