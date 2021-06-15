В курских больницах вновь открываются ковидарии

За последние сутки коронавирусом заболели 66 курян Фото: Из архива "КП"

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией три курских больницы вновь перепрофилируют под ковидарии.

В терапевтическом корпусе четвертой городской больницы под прием коронавирусных пациентов уже оборудовали 60 коек. БСМП и Тимскую ЦРБ готовят к приему ковид-пациентов.

За последние сутки коронавирусом заболели 66 курян. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 763 человека. На сегодняшний день скончались 873 (четыре – за последние сутки) курянина.