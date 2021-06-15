В Курской области стартовала кампания «Самый главный пассажир»

Сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За пять месяцев 2021 года в Курской области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, сообщили в региональном УМВД. 59 несовершеннолетних получили ранения, один ребенок погиб.

За указанный период зарегистрировано 25 с участием детей-пассажиров, в которых 27 несовершеннолетних получили ранения, один – погиб.

В целях предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров, снижения тяжести последствий ДТП в период с 15 по 25 июня 2021 года в регионе проходит информационно-пропагандистская кампанию «Самый главный пассажир».

Сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды на предмет выявления водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях.