Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость15 июня 2021 12:26

Центр Курска останется без горячей воды

На улице Сонина будут ремонтировать тепломагистраль
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На время проведения капитального ремонта будет приостановлена подача горячей воды 19 жилым домам

На время проведения капитального ремонта будет приостановлена подача горячей воды 19 жилым домам

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 16 по 28 июня центр Курска останется без горячей воды, сообщили в «Квадре». Специалисты приступят к капремонту тепломагистрали на улице Сонина.

На время проведения капитального ремонта будет приостановлена подача горячей воды 19 жилым домам по улицам А. Невского, К. Либкнехта, Советская, Сосновская, Дзержинского, Ендовищенская и С. Перовской.

Энергетики заменят 70 метров ветхого трубопровода на новый. Работы пройдут под проезжей частью улицы, но движению транспорта это не помешает.