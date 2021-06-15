На время проведения капитального ремонта будет приостановлена подача горячей воды 19 жилым домам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 16 по 28 июня центр Курска останется без горячей воды, сообщили в «Квадре». Специалисты приступят к капремонту тепломагистрали на улице Сонина.

На время проведения капитального ремонта будет приостановлена подача горячей воды 19 жилым домам по улицам А. Невского, К. Либкнехта, Советская, Сосновская, Дзержинского, Ендовищенская и С. Перовской.

Энергетики заменят 70 метров ветхого трубопровода на новый. Работы пройдут под проезжей частью улицы, но движению транспорта это не помешает.