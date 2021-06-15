Директор курской школы перевел мошенникам 500 тысяч рублей

За несколько месяцев мужчина вложил в дело около 500 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В отдел полиции по Касторенскому району обратился директор одной из школ. В прошлом году мужчина нашел в интернете объявление о заработке на онлайн бирже. За несколько месяцев он вложил в дело около 500 тысяч рублей, рассчитывая на немалую прибыль.

В феврале этого года потрепавший захотел вывести свои сбережения, но его «деловые партнеры» сообщили, что выплатить деньги не смогут, так как они конвертированы в криптовалюту, которую невозможно легализовать в России.

Мужчина понял, что его обманули, но сразу обращаться в полицию не стал. Лишь спустя четыре месяца, после того, когда ему снова позвонили с предложением обогатиться, педагог обратился в органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

— Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, - в очередной раз предупреждают полицейские.