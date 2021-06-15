В Курской области продолжаются масочные рейды

На прошлой неделе проверили проверено свыше 250 транспортных средств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжаются рейды по контролю соблюдения масочного режима на общественном транспорте. В мероприятиях принимают участие специалисты комитета транспорта и автодорог, департамента транспорта города Курска, УМВД, УГИБДД, управления по делам ГО и ЧС.

На прошлой неделе проверили проверено свыше 250 транспортных средств, провели разъяснительную работу с пассажирами и водителями. Выявили три факта несоблюдения масочного режима, по которым составили протоколы.

— Водителям и пассажирами при проезде в автобусе, троллейбусе, трамвае, а также легкового такси необходимо использовать средства индивидуальной защиты, - напоминают курянам.