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Здоровье15 июня 2021 11:02

В Курской области продолжаются масочные рейды

Режим повышенной готовности в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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На прошлой неделе проверили проверено свыше 250 транспортных средств

На прошлой неделе проверили проверено свыше 250 транспортных средств

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжаются рейды по контролю соблюдения масочного режима на общественном транспорте. В мероприятиях принимают участие специалисты комитета транспорта и автодорог, департамента транспорта города Курска, УМВД, УГИБДД, управления по делам ГО и ЧС.

На прошлой неделе проверили проверено свыше 250 транспортных средств, провели разъяснительную работу с пассажирами и водителями. Выявили три факта несоблюдения масочного режима, по которым составили протоколы.

— Водителям и пассажирами при проезде в автобусе, троллейбусе, трамвае, а также легкового такси необходимо использовать средства индивидуальной защиты, - напоминают курянам.