В курском онкодиспансере откроют централизованную лабораторию

В онкоцентре действует клинико-диагностическая, молекулярно-генетического анализа, бактериологическая и цитологическая лаборатории

На базе курского онкодиспансера откроется централизованная лаборатория, что позволит делать клинические и бактериологические исследования жителям всего региона. Пилотный проект запущен с участием горбольницы № 3 и Медвенской ЦРБ.

«Результаты исследований получаем быстрее. Второй плюс – это сокращение времени между лабораторией и пациентом. Врач напрямую видит заключение, так же, как и специалист поликлиники, стационара. Исключается поиск бумажных направлений, утерянных образцов, в свободном доступе есть архивные данные. Мы видим предыдущие назначения и можем отследить динамику», - сообщил главврач горбольницы № 3 Елена Молчанова.

В Медвенке раньше была только частная лаборатория с расширенным спектром анализов. Теперь их можно бесплатно сдать в ЦРБ.

В онкоцентре действует клинико-диагностическая, молекулярно-генетического анализа, бактериологическая и цитологическая лаборатории. Планируется приобретение дополнительных анализаторов, которые позволят увеличить производительность. Точность анализов приближается к 100%.

Лаборатории в районных больницах дооснащат оборудованием для выполнения экстренных анализов. На сегодняшний день 80-90% имеющего оборудования устарело, что не позволяет подключиться к действующей информационной системе. Сотрудники медучреждений пройдут курсы по работе с новым оборудованием.