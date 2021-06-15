Курскому аэропорту присвоили имя Михаила Гуревича

Куряне в ходе опроса выбирали имя курскому аэропорту в 2019 году

Курскому аэропорту присвоили имя авиаконструктора Михаила Гуревича. Указ подписал Владимир Путин.

Куряне в ходе опроса выбирали имя курскому аэропорту в 2019 году. В списке фигурировали десять имен известных земляков. Жители Курской области решили, что аэропорт должен носить имя советского инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича.

Михаил Гуревич родился в 1893 году в деревне Рубанщина Суджанского уезда. Окончил самолетостроительный факультет Харьковского технологического института. В 1940 году вместе с авиаконструктором Артемом Микояном создал истребитель МиГ-1 (И-200). А затем его улучшенный вариант МиГ-3.

После войны Гуревич и Микоян спроектировали первые в Советском Союзе реактивные истребители МиГ-9, МиГ-15. Последний в начале 1950-х годов считался лучшим в мире. В 1957 году Михаилу Гуревичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.