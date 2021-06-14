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Здоровье14 июня 2021 11:45

В Курской области за сутки ковидом заболел 61 человек

Скончались трое курян
Яна ШЕЛЕСТ
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В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 664 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 664 человека

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 8:30 13 июня, в Курской области всего зарегистрировано 39252 (+61) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 664 человека, на ИВЛ – 39 (4 – инвазивная, 35 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 866 (+4; мужчины 51, 54 года; женщины 36, 69 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.