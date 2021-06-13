Под Курском горел дом

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 07:50 13 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне 2-е Скородное в Золотухинском районе.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №27, отдельный пост Свобода Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
По прибытии в 07:59 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:04, ликвидировано в 08:7, сообщили в МЧС.
В одноэтажном деревянном доме (обшит сайдингом) огнем повреждена кровля.
Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.