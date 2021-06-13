В Курске сгорела припаркованная на проспекте Плевицкой "двенадцатая"

Накануне в Курске сгорел ВАЗ 2112, припаркованный на проспекте Плевицкой. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники двух пожарных частей участвовали в тушении машины. В авто уничтожено лобовое стекло, панель управления, обшивка потолка, поврежден моторный отсек, переднее сиденье, руль, лакокрасочное покрытие крыши и капота.

Кроме того, пострадал и рядом стоящий "Киа Сид". Огонь повредил правое зеркало, небольшую часть переднего бампера и крыла. Причина пожара устанавливается, предположительно - короткое замыкание электропроводки.

Также 12 июня из-за грозы загорелась двухкомнатная квартира под Курском. Пострадала кухня и другая мебель.