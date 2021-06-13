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Происшествия13 июня 2021 11:20

В Курске сгорела припаркованная на проспекте Плевицкой "двенадцатая"

Также огонь перекинулся на стоящий рядом "Киа Сид"
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Накануне в Курске сгорел ВАЗ 2112, припаркованный на проспекте Плевицкой. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники двух пожарных частей участвовали в тушении машины. В авто уничтожено лобовое стекло, панель управления, обшивка потолка, поврежден моторный отсек, переднее сиденье, руль, лакокрасочное покрытие крыши и капота.

Кроме того, пострадал и рядом стоящий "Киа Сид". Огонь повредил правое зеркало, небольшую часть переднего бампера и крыла. Причина пожара устанавливается, предположительно - короткое замыкание электропроводки.

Также 12 июня из-за грозы загорелась двухкомнатная квартира под Курском. Пострадала кухня и другая мебель.