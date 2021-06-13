Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Курске

В Курске на улице Энгельса столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пострадали три человека. Для того, чтобы достать одного из пассажиров, спасателям пришлось вскрывать машину. Профессионалы 20 части с помощью специального гидравлического инструмента «Спрут» произвели деблокировку мужчины, зажатого в покореженном авто.

Всего за минувшие сутки произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, из них пожарно-спасательные подразделения области шесть раз выезжали на помощь.