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Происшествия13 июня 2021 11:12

Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Курске

Одного из мужчин зажало в машине
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курске на улице Энгельса столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пострадали три человека. Для того, чтобы достать одного из пассажиров, спасателям пришлось вскрывать машину. Профессионалы 20 части с помощью специального гидравлического инструмента «Спрут» произвели деблокировку мужчины, зажатого в покореженном авто.

Всего за минувшие сутки произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, из них пожарно-спасательные подразделения области шесть раз выезжали на помощь.