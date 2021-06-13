Из-за грозы под Курском загорелась двухкомнатная квартира

Фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грозовой разряд предположительно стал причиной пожара в двухкомнатной квартире, расположенной в поселке Черемушки Курского района. По словам хозяйки, возгорание началось на кухне. В тот момент женщины не было дома. Потушить пламя самостоятельно не получилось, пришлось вызвать пожарных.

- Работало одно звено газодымозащитной службы. В результате выгорело помещение кухни на площади 20 кв. метров, закопчены стены и потолок во всей квартире. Сгорела мебель и бытовая техника. К счастью, никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Двумя днями ранее, 10 июня, спасатели Тимского района также выезжали на пожар, причиной которого стала гроза. Там горела кровля жилого дома.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области выезжали 21 раз по тревоге. На тушение пожаров - восемь раз, из них три сообщения касались загораний в многоквартирных домах, два - в частных, по одному - автомобиля, надворной постройки и мусора. Пострадавших, погибших нет.