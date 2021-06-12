От ковида за сутки скончались пятеро курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 629 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперштаба на 8:30 12 июня, в Курской области всего зарегистрировано 39 190 (+63) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 629 человек, на ИВЛ – 33 (2 – инвазивная, 31 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 862 (+5; мужчины 63, 74, 69 лет; женщины 78, 80 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.