В Курске отметили День России

Жителей области с праздником поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
12 июня в Курске на Театральной прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
Жителей области с праздником поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы, представители общественных организаций. 11 школьников Курска получили свои первые паспорта.
Праздник прошел на Театральной площади
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Для курян в этот праздничный день артисты концертно-творческого центра «Звездный» и Курской областной филармонией подготовили концерт.
Поздравляя всех собравшихся с главным государственным праздником, глава города Виктор Карамышев отметил, что этот день – символ единства всех граждан.
- Он объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, тех, от кого зависит будущее России, ее положение на мировой арене, - сказал Виктор Николаевич.