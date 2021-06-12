В Курске отметили День России

Жителей области с праздником поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 июня в Курске на Театральной прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Жителей области с праздником поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы, представители общественных организаций. 11 школьников Курска получили свои первые паспорта.

Праздник прошел на Театральной площади Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Для курян в этот праздничный день артисты концертно-творческого центра «Звездный» и Курской областной филармонией подготовили концерт.

Поздравляя всех собравшихся с главным государственным праздником, глава города Виктор Карамышев отметил, что этот день – символ единства всех граждан.

- Он объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, тех, от кого зависит будущее России, ее положение на мировой арене, - сказал Виктор Николаевич.