В селе Фентисово под Курском ввели карантин по бешенству

Болезнь подтвердили исследования, проведенные в ветеринарной лаборатории Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Фентисово Золотухинского района ввели карантин по бешенству. Смертельное заболевание обнаружили у домашней кошки. Болезнь подтвердили исследования, проведенные в ветеринарной лаборатории.

В месте содержания больного животного ввели запрет на визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы; ввоз и вывоз животных. В селе запретили проводить сельхозярмарки и выставки животных. Разработан план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения заболевания.

«Напоминаем владельцам домашних животных о необходимости вакцинации против бешенства. Прививку следует делать раз в год. Тем самым вы обеспечите не только безопасность животного, но и всех членов своей семьи», - рассказал и.о. начальника управления ветеринарии Курской области Андрей Мосолов.