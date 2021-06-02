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Общество2 июня 2021 16:58

В селе Фентисово под Курском ввели карантин по бешенству

Смертельное заболевание обнаружили у домашней кошки
Яна ШЕЛЕСТ
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Болезнь подтвердили исследования, проведенные в ветеринарной лаборатории

Болезнь подтвердили исследования, проведенные в ветеринарной лаборатории

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Фентисово Золотухинского района ввели карантин по бешенству. Смертельное заболевание обнаружили у домашней кошки. Болезнь подтвердили исследования, проведенные в ветеринарной лаборатории.

В месте содержания больного животного ввели запрет на визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы; ввоз и вывоз животных. В селе запретили проводить сельхозярмарки и выставки животных. Разработан план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения заболевания.

«Напоминаем владельцам домашних животных о необходимости вакцинации против бешенства. Прививку следует делать раз в год. Тем самым вы обеспечите не только безопасность животного, но и всех членов своей семьи», - рассказал и.о. начальника управления ветеринарии Курской области Андрей Мосолов.