В Курске мотоциклист врезался в «Форд Фокус»

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу Фото: УМВД России по Курской области.

2 июня в 10:05 38-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал по улице Радищева в Курске в сторону Красной площади. Напротив дома № 28 он, по предварительным данным, не соблюдая дистанцию врезался во впереди движущийся «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.