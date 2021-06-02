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Происшествия2 июня 2021 13:50

В Курске мотоциклист врезался в «Форд Фокус»

ДТП произошло на улице Радищева
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу

Фото: УМВД России по Курской области.

2 июня в 10:05 38-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал по улице Радищева в Курске в сторону Красной площади. Напротив дома № 28 он, по предварительным данным, не соблюдая дистанцию врезался во впереди движущийся «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.