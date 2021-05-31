В Курске стартует проект "Ретро кино"

3 июня куряне смогут увидеть фильм Элема Климова Фото: предоставлено организаторами

- Советское кино со временем стало настоящей классикой кинематографа, на котором выросло не одно поколение. Основную часть экранного времени в кинотеатрах занимают блокбастеры и современные комедии, иногда в прокате можно увидеть перевыпуск легендарных голливудских фильмов, но, к сожалению, советское кино до сих пор оставалось в тени, - говорят инициаторы проекта "Ретро кино".

Первым в Курске решил исправить ситуацию кинотеатр «Люксор», запустив проект «Ретро кино». Этим летом здесь покажут самые любимые фильмы, такие как «Кин-Дза-Дза», «Москва слезам не верит». Стартует проект уже 3 июня с картиной «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова.

Первым зрителям покажут не только кино с отреставрированным звуком и изображением, но и уникальные кадры создания фильма.

Стоимость билетов на сеансы не будет отличаться от стоимости билетов на другие фильмы.