30 мая в центре Курска перекроют движение

Забег пройдет по центральным улицам города Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 мая в Курске пройдет всероссийский полумарафон «Забег.рф». В нем примут участие 1 300 человек. Рекордное для нашего региона количество участников - 250 человек - зарегистрировалось на полумарафонскую дистанцию.

Стартовый городок развернется на Театральной площади. Официальное открытие соревнований состоится в 08:45, в 09:00 - первый старт.

Сам забег будет проходить по улице Ленина, Красной площади с разворотом по улицам Урицкого, Горького и Марата. Пробегут участники также по переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского.

Движение любого автотранспорта будет запрещено с 07:30 до 15:00 по Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), улицам Ленина, Марата (от Красной площади до ул. Максима Горького), Максима Горького (от ул. Марата до ул. Урицкого), Урицкого (от ул. Максима Горького до Красной площади), площади Перекальского, ул. Блинова (от ул. Перекальского до пер. Блинова), пер. Блинова.

Улица Перекальского (от пл. Перекальского до ул. Блинова) будет перекрыта по проезжей части нечетной стороны дороги, одностороннее движение транспортных средств будет обеспечено по проезжей части четной стороны ул. Перекальского от пл. Перекальского до ул. Ямской.

Автолюбителей просят не парковать машины на улице Ленина до ее перекрытия и улице Радищева, по которой пойдет основной поток транспорта.