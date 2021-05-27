Под Курском обнаружили артснаряд

На место ЧП выезжали спасатели Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 мая в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в селе Турка Хомутовского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 122 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщает МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.