В Сбере оценили проблему мошеннических фишинговых сайтов

Еженедельно Сбер отражает около 100 кибератак на свою инфраструктуру и сервисы. При этом число DDoS-атак значительно выросло. Если за 2020 год специалисты банка отразили 95 таких нападений, то за четыре неполных месяца этого года - уже более 60. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В 2020-ом заблокировали 16 тысяч фишинговых сайтов с символикой Сбера. Мошенники активно используют социальные сети и мессенджеры для распространения сообщений о «розыгрышах», «компенсациях», «выплатах» - так они заманивают доверчивых людей на свои ресурсы.

- Если рассматривать общее количество фишинговых ссылок в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, то наблюдается рост активности мошенников почти на 30%. Интересно отметить, что мошенники оперативно отработали ребрендинг Сбербанка на Сбер. Буквально на следующий день появились фишинговые сайты с новой символикой, - отметил Станислав Кузнецов.

Фишинг, с помощью которого совершают финансовые преступления и крадут персональные данные, - одна из важнейших проблем. При этом, как отметил спикер, если тот же Сбер практически мгновенно выявляет фишинговые сайты, то решение о том, чтобы заблокировать преступный ресурс, в нашей стране принимают очень долго.

- На практике нужен 1-1,5 месяца, чтобы закрыть тот или иной сайт. Здесь большая тема для принятия дополнительных решений и мер, в том числе организационных, -считает Станислав Кузнецов.

Например, необходимо научиться взаимодействовать быстрее всем тем, кто работает в этой сфере, чтобы обезопасить людей, пользующихся различными сервисами.