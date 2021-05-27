Курянку поймали на краже денег с карты

Полиция вычислила подозреваемую Фото: Светлана ВОЛКОВА

78-летний житель Сеймского округа вместе с родственниками обратился в полицию с заявлением о краже. С его банковского счета пропали 60 тысяч рублей. Это он заметил не сразу, а позднее, когда близкие пытались помочь проверить баланс, но не нашли самой кредитки. Выяснилось, что мужчина ее потерял, сообщает УМВД региона.

Оперативники установили, что чужими деньгами завладела 46-летняя курянка. Карту она нашла возле магазина, но не сообщила об этом ни администрации, ни в банк, ни сотрудникам полиции. Имея пин-код, написанный на кредитке, женщина поехала в торговый центр, где установлен банкомат, и сняла все деньги со счета.

Подозреваемая всяческими способами пыталась скрыть лицо, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, но несмотря на это, сотрудники полиции установили ее. Участковые уполномоченные полиции, получив ориентировку на розыск, вскоре узнали в портрете жительницу своего участка.

Женщина уже при первом опросе не стала отрицать свою вину. Она пояснила, что сначала хотела вернуть карту, но увидев на балансе крупную сумму, передумала.

В рамках следствия часть похищенных денег, которые не успела потратить, она уже вернула.

Курянка признана фигуранткой уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».