В Курске остановки общественного транспорта очищают от листовок

Коммунальщики проводят уборку города Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 мая бригады рабочих компании «Благоустройство» массово очищают остановки общественного транспорта и опоры наружного освещения от полиграфической продукции. Работы выполнены почти на сотне объектов, сообщили в мэрии.

- Мы все хотим видеть город чистым и ухоженным. Порядок в большом городе складывается из мелочей: выброшенного в урну мусора, отсутствии листовок на опорах уличного освещения и остановочных комплексах, уважительного отношения к труду тех, кто убирает город. Обращаемся ко всем нашим жителям, давайте любить свой родной Курск, аккуратно и бережно относиться к тому, что нас окружает, - отметили в горадминистрации.