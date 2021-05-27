Филипп Киркоров примет участие в шоу Сбера «Король на районе»

Сбер запускает 24-часовое шоу со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым «Король на районе». Филиппу Киркорову предстоит провести целые сутки в обычной квартире в одном из спальных районов Москвы, где он будет выполнять челленджи и попробует завоевать статус «короля района».

Помогать Киркорову будет флагманская подписка СберПрайм+ и другие сервисы Сбера. Артист сможет воспользоваться всеми скидками и преимуществами от партнёров, оформить страховку в два клика, а также пообщаться с виртуальными ассистентами Салют. Во время шоу зрители смогут задать вопросы, позвонить и даже спеть дуэтом с Филиппом.

Придумывать челленджи и следить за точностью их выполнения будет ведущий и шоумен Владимир Маркони, известный своими пранками в Youtube-шоу Comment Out.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк: «Филипп Киркоров снова принял наш челлендж - прожить целые сутки, не покидая квартиры и используя только возможности подписки СберПрайм+. Игра будет честной - мы все увидим в онлайн-трансляции, где ведущий шоу будет давать артисту неожиданные задания, справится с которыми ему поможет наш продукт. Мы тестируем актуальные свежие форматы для промо наших продуктов, чтобы узнавать о них было интересно — в итерактивной, вовлекающей форме.»

Справится ли Филипп Киркоров с бытовыми делами, сможет ли наладить контакт с соседями, но главное, подтвердит ли он статус Короля района? Станет известно утром 28-го мая в эфире трансляции.