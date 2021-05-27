В Курске стартует кинопроект «ЮнКинPark»

Перед кинопоказом гостей ждет развлекательно – игровая программа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

4 июня в Курске в парке «Патриот» на проспекте Победы в 20.30 состоится открытие городского кинопроекта «ЮнКинPark».

Проект будет работать с июня по август. Кинопоказы под открытым небом запланированы на 4, 12, 22, 25 июня; 9 и 23 июля; 6 и 20 августа.

Перед кинопоказом гостей ждет развлекательно – игровая программа, шоу мыльных пузырей, тематическая фотозона, творческие номера, а также розыгрыш подарков и сертификатов от партнеров кинопроекта.

Фильм, который даст старт проекту, выбрали сами куряне. По итогам голосования, которое проходило в социальных сетях, зрители посмотрят ленту «Смотри как я» (2020, 12+).