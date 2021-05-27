Курские парки обрабатывают от клещей

С 23:00 до 04:00 обработают Боевку Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В трех парках города Курска, получивших статус особо охраняемых природных территорий, началась повторная обработка от клещей. О проводимых мероприятиях жителей предупреждают специальные таблички.

27 мая утром специалисты обработали Первомайский парк и парк «Патриот». С 23:00 до 04:00 обработают Боевку.

«Напоминаем, что после обработки от клещей жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от прогулок в парках на сутки», - отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.