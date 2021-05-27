В Курскую область поступила очередная партия вакцины от ковида

Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги», по телефону своей поликлиники Фото: Из архива "КП".

В Курскую область поступило еще 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона», всего пришло - 2430 доз. Вакцинировать в первую очередь будут ветеранов Великой Отечественной войны и медицинских работников старше 65 лет.

Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги», по телефону своей поликлиники. В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на Хрущева) доступна вакцинация без предварительной записи.

Всего в Курскую область поступило 148 357 доз вакцины «Спутник V», 1 560 доз - «КовиВак».