Курянка потеряла 550 тысяч рублей, участвуя в «спецоперации»

В банке женщину убедили, что она общается с мошенниками Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Жительница Поныровского района перевела 545 тысяч рублей мошенникам, участвуя в «спецоперации» по задержанию недобросовестных банковских работников, сообщили в УМВД по Курской области.

Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками крупнейшего банка. Аферисты сообщили, что проводят спецоперацию по задержанию недобросовестных банкиров, а женщина должна помочь в их разоблачении.

Для этого курянке нужно было внести деньги на счета, продиктованные по телефону. Якобы, когда преступники станут их обналичивать, тогда их задержат, а клиента банка ждет благодарность за помощь.

Женщине вызвали такси, чтобы она направилась в Курск и перевела все свои накопления на продиктованные номера счетов. Их оказалось восемь. На этом звонки от мошенников не закончились.

Они убедили женщину, что именно в этот момент на ее имя аферисты пытаются оформить кредит, поэтому займ действительно нужно оформить в банке и также перевести деньги на указанный счет. В банке женщину убедили, что она общается с мошенниками. В полиции возбудили уголовное дело.