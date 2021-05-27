В Курске поймали пять ужей и одну гадюку

Гадюки обычно предупреждают о своем присутствии шипением

Сотрудники комитета региональной безопасности Курской области, спасатели АСФ города Курска вместе с сотрудниками Центрально-черноземного заповедника обследовали территорию Рощи невест. От курян стали поступать жалобы о том, что в этом районе встречаются гадюки.

Специалисты осмотрели территорию парка и лес через дорогу. Поймали пять ужей и одну гадюку. Всех найденных змей выпустят на землях заповедника.

Власова Ольга Пантелеевна – научный сотрудник-герпетолог заповедника пояснила, что гадюку от ужа отличить можно по строению и окрасу головы. Уж старается при малейшем шорохе уползти от опасности, спрятаться. Гадюки обычно предупреждают о своем присутствии шипением, а нападают только в случае непосредственной угрозы.

— Во время прогулок в лесу избегайте поваленных деревьев, старых пней, зарослей кустарника и высокой травы. И не забывайте смотреть под ноги, - напоминают курянам специалисты.