61 человек заболел коронавирусом в Курской области за сутки

В больницах с COVID-19 и пневмониями лечатся 670 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 27 мая в Курской области всего зарегистрировано 38 194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболел 61 человек.
В больницах с COVID-19 и пневмониями лечатся 670 человек, на искусственной вентиляции легких – 43 (3 – инвазивная, 40 – неинвазивная).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +24
Медвенский +5
Беловский +3
Курский +3
Солнцевский +3
г. Щигры +3
Железногорский +3
Глушковский +2
Мантуровский +2
Поныровский +2
г. Рыльск +2
Советский +2
г. Дмитриев +1
Дмитриевский +1
Льговский +1
Октябрьский +1
Рыльский +1
Черемисиновский +1
г. Железногорск +1.