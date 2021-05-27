61 человек заболел коронавирусом в Курской области за сутки

В больницах с COVID-19 и пневмониями лечатся 670 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 27 мая в Курской области всего зарегистрировано 38 194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболел 61 человек.

В больницах с COVID-19 и пневмониями лечатся 670 человек, на искусственной вентиляции легких – 43 (3 – инвазивная, 40 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +24

Медвенский +5

Беловский +3

Курский +3

Солнцевский +3

г. Щигры +3

Железногорский +3

Глушковский +2

Мантуровский +2

Поныровский +2

г. Рыльск +2

Советский +2

г. Дмитриев +1

Дмитриевский +1

Льговский +1

Октябрьский +1

Рыльский +1

Черемисиновский +1

г. Железногорск +1.