Под Курском горел «Сузуки»

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

27 мая 08:42 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Новоандросово Железногорского района горит автомобиль «Сузуки», сообщили в ГУ МЧС. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 15 и ПЧ № 49 Железногорского района, и сотрудники полиции.

Возгорание локализовали в 08:53, ликвидировали в 08:55. Огонь повредил в автомобиле моторный отсек и кузов. Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

26 мая утром в поселке Ворошнево Курского района сгорел ВАЗ.