К прибытию огнеборцев пламя домочадцы потушили Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Под Курском из-за детской шалости загорелся жилой дом, сообщили в региональном МЧС. ЧП произошло в селе 2-е Засемье Мантуровского района.

В доме проживает женщина с дочерью и внуками. Один из детей – девятилетний мальчик решил поиграться с зажигалкой. Он попробовал поджечь пластик, огонь перекинулся на стену дома.

Ребенок вовремя сориентировался и позвал на помощь взрослых, которые вызвали пожарных и самостоятельно начали тушить возгорание. К прибытию огнеборцев пламя домочадцы потушили. Огонь повредил стену на площади три квадратных метра.

Спасатели просят курян и гостей региона неукоснительно соблюдать правила безопасности. Проведите беседы со своими детьми, объясните им опасность игр с огнем!