Под Курском сгорел ВАЗ

Пожар тушили девять человек, три единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 мая в 07:38 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в поселке Ворошнево Курского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 12 г. Курска и сотрудники полиции.

Возгорание локализовали в 07:47, ликвидировали в 07:52. Автомобиль ВАЗ-2110 сгорел полностью.

Пожар тушили девять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.