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Происшествия26 мая 2021 17:56

Под Курском сгорел ВАЗ

Пожар произошел в Ворошнево
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили девять человек, три единицы техники

Пожар тушили девять человек, три единицы техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 мая в 07:38 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в поселке Ворошнево Курского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 12 г. Курска и сотрудники полиции.

Возгорание локализовали в 07:47, ликвидировали в 07:52. Автомобиль ВАЗ-2110 сгорел полностью.

Пожар тушили девять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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