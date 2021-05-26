На курской объездной будут ремонтировать мост

Завершение работ запланировано на 22 июля 2022 года

1 июня в Курске стартует капремонт на путепроводе, который расположен на 535-м километре автодороги М-2 «Крым». Это пересечение объездной с автодорогой Курск - Курчатов (выезд из областного центра со стороны микрорайона Волокно).

Рабочие заменят балки пролетных строений, усилят опоры, укрепят конусы, сделают лестничные сходы и заменят асфальт. На мосту установят металлическое барьерное ограждение, оборудуют тротуары, проведут свет.

Проезжую часть расширят до четырех полос, общая ширина составит 18 метров. Завершение работ запланировано на 22 июля 2022 года.