Проректора курского вуза подозревают в мошенничестве

Женщина завладела деньгами на общую сумму 80 тысяч рублей Фото: Из архива "КП".

Курский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении проректора одного из курских вузов. Женщину подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в СК.

В сентябре 2019 года 49-летняя подозреваемая, наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, решила похитить деньги вуза. Являясь на тот момент врио ректора, она издала приказ о надбавках за счет средств, поступивших от приносящей доход деятельности работникам вуза.

После этого, используя свое служебное положение, получила от сотрудника учебного заведения выданные ей денежные средства, тем самым мошенническим путем завладела деньгами вуза на общую сумму 80 тысяч рублей.

Преступление было выявлено совместно c сотрудниками УМВД России по Курской области. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.