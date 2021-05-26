В Курской области от ковида скончались четыре человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 681 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По сообщению оперштаба, на утро 26 мая в Курской области от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались четыре человека. Это 64, 71 и 72-летние мужчины, и 63-летняя женщина.

Всего зарегистрировано 38 133 (+63) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 681 человек, на ИВЛ – 47 (3 – инвазивная, 44 – неинвазивная.

Первым компонентом вакцины привились 133 496 человека, полностью завершили вакцинацию – 112 753 курянина.