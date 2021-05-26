В Курске перевернулся ЗИЛ

От удара ЗИЛ перевернулся, затем в него врезался автомобиль «Рено Логан» Фото: УМВД России по Курской области.

26 мая примерно в 9:10 водитель автобетономешалки двигался по улице Энгельса в сторону 50 лет Октября. Напротив дома № 70 он въехал во впереди двигавшийся ЗИЛ, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

От удара ЗИЛ перевернулся, затем в него врезался автомобиль «Рено Логан». Разлетевшиеся от автомобиля части зацепили «Фольксваген Туарег».

В ДТП пострадала 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено». Медики оказали ей помощь на месте.