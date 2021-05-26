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Происшествия26 мая 2021 11:23

В Курске перевернулся ЗИЛ

ДТП произошло на улице Энгельса
Яна ШЕЛЕСТ
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От удара ЗИЛ перевернулся, затем в него врезался автомобиль «Рено Логан»

От удара ЗИЛ перевернулся, затем в него врезался автомобиль «Рено Логан»

Фото: УМВД России по Курской области.

26 мая примерно в 9:10 водитель автобетономешалки двигался по улице Энгельса в сторону 50 лет Октября. Напротив дома № 70 он въехал во впереди двигавшийся ЗИЛ, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

От удара ЗИЛ перевернулся, затем в него врезался автомобиль «Рено Логан». Разлетевшиеся от автомобиля части зацепили «Фольксваген Туарег».

В ДТП пострадала 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено». Медики оказали ей помощь на месте.

ДТП